Украина не намерена отзывать законопроект о переходном периоде

Законопроект о переходном периоде вызвал остро негативную реакцию со стороны России. Однако, в Украине не планируют его отзывать.
Об этом заявила в комментарии РБК-Украина вице-премьер-министр и глава Минреинтеграции Ирина Верещук, говорится в материале "Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма".
По ее словам, отзывать проект закона из Верховной рады никто не собирается. Верещук отметила, что парламентских механизмов вполне достаточно, чтобы доработать законопроект с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
"Проводятся многочисленные консультации с депутатами, экспертами, общественными организациями и международными партнерами. Следовательно, доработка законопроекта будет продолжаться еще некоторое время", - сообщила она.
По словам министра, ей неизвестно о каких-либо договоренностях Украины и западных партнеров не выносить на голосование и не принимать закон о переходном периоде.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники Украины и Российская Федерация выступают против принятия закона о переходном периоде в нынешнем его виде. По его словам, это грозит эскалацией конфликта.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что закон изменят с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.