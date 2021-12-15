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Украина не намерена отзывать законопроект о переходном периоде

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Законопроект о переходном периоде вызвал остро негативную реакцию со стороны России. Однако, в Украине не планируют его отзывать.

Об этом заявила в комментарии РБК-Украина вице-премьер-министр и глава Минреинтеграции Ирина Верещук, говорится в материале "Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма".

По ее словам, отзывать проект закона из Верховной рады никто не собирается. Верещук отметила, что парламентских механизмов вполне достаточно, чтобы доработать законопроект с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Проводятся многочисленные консультации с депутатами, экспертами, общественными организациями и международными партнерами. Следовательно, доработка законопроекта будет продолжаться еще некоторое время", - сообщила она.

По словам министра, ей неизвестно о каких-либо договоренностях Украины и западных партнеров не выносить на голосование и не принимать закон о переходном периоде.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники Украины и Российская Федерация выступают против принятия закона о переходном периоде в нынешнем его виде. По его словам, это грозит эскалацией конфликта.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что закон изменят с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

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