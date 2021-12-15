Україна не має наміру відкликати законопроект про перехідний період

Законопроект про перехідний період викликав гостро негативну реакцію з боку Росії. Однак, в Україні не планують його відкликати.
Про це заявила в коментарі РБК-Україна віце-прем'єр-міністр і глава Мінреінтеграції Ірина Верещук, йдеться в матеріалі "Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу і Криму".
За її словами, відкликати проект закону з Верховної Ради ніхто не збирається. Верещук зазначила, що парламентських механізмів цілком достатньо, щоб доопрацювати законопроект з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.
"Проводяться численні консультації з депутатами, експертами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Відтак, доопрацювання законопроекту триватиме ще деякий час", - повідомила вона.
За словами міністра, їй невідомо про будь-які домовленості України і західних партнерів не виносити на голосування і не приймати закон про перехідний період.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що західні союзники України і Російська Федерація виступають проти прийняття закону про перехідний період у нинішньому його вигляді. За його словами, це загрожує ескалацією конфлікту.
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що закон змінять з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.