Україна не має наміру відкликати законопроект про перехідний період

Законопроект про перехідний період викликав гостро негативну реакцію з боку Росії. Однак, в Україні не планують його відкликати.

Про це заявила в коментарі РБК-Україна віце-прем'єр-міністр і глава Мінреінтеграції Ірина Верещук, йдеться в матеріалі " Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу і Криму ".

За її словами, відкликати проект закону з Верховної Ради ніхто не збирається. Верещук зазначила, що парламентських механізмів цілком достатньо, щоб доопрацювати законопроект з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

"Проводяться численні консультації з депутатами, експертами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Відтак, доопрацювання законопроекту триватиме ще деякий час", - повідомила вона.

За словами міністра, їй невідомо про будь-які домовленості України і західних партнерів не виносити на голосування і не приймати закон про перехідний період.