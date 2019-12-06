Венецианская комиссия: изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности

Фото: Совет Европы (coe.int)

В Комиссии заявляют, что стабильность и независимость судебной системы "неразрывно связаны"

Венецианская комиссия Совета Европы считает, что законодательные изменения в судебную систему Украины угрожают ее стабильности и независимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Совета Европы.

Согласно заявлению Совета Европы, закон №193 предусматривает новые правила, которые касаются структуры и роли судей Высшего совета юстиции (ВСЮ), а также состава и статуса Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), что уменьшает количество судей Верховного суда вдвое и вводит строгие дисциплинарные меры в отношении судей и членов ВСЮ и ВККС.

"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что эти два органа судебного управления были приближены друг к другу, и что проект по подчинению глав ВККС и Государственной судебной администрации, действовавших в период с 2013 по 2019 годы, закону об очищении власти (люстрация) был отменен", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Комиссии просят обратить внимание на то, что правительственное большинство открыто для дальнейших изменений в судебную систему, чтобы устранить недостатки нового закона.

Эксперты заявляют, что стабильность и независимость судебной системы "неразрывно связаны".

При этом они добавляют, что реформа процесса отбора судей и нового состава Верховного суда Украины, который начал свою работу в январе прошлого года, была заметно улучшена по сравнению с системой, которая существовала ранее.

"Инициирование после выборов еще одной реформы, которая приведет к серьезным изменениям в составе Верховного суда, направляет сообщение как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться в офисе (в должности - ред.) или нет. Это - очевидная угроза их независимости", - говорится в заявлении.

При этом в Комиссии считают, что реформа Верховного суда может быть предпринята после того, как будет снижена его нагрузка, в том числе путем реформы судов первой и второй инстанции, что должно стать ключевым направлением реформы.

"После роспуска ВККС 7 ноября 2019 года процедура назначения в суды первой и второй инстанций полностью прекратилась, что вызывает сожаление. В этих судах необходимо срочно заполнить более 2 тысяч вакансий, некоторые из которых вообще не работают из-за отсутствия судей. Венецианская комиссия заявляет, что срочно должны быть назначены новые судьи, прошедшие процедуру переоценки", - говорится в заявлении.

В Венецианской комиссии отметили, что сокращение числа судей Верховного суда до ста человек, в отношении чего "не было предоставлено достаточного обоснования, фактически равнозначно повторной проверке и должно быть отменено".

Кроме того, по мнению Венецианской комиссии, должна быть упрощена дисциплинарная процедура: апелляция на дисциплинарные решения Высшего совета судей должна подаваться непосредственно в Верховный суд, а не в реформированныйОкружной административный суд города Киева и Апелляционный административный суд. С другой стороны, должны быть восстановлены некоторые из сроков в дисциплинарном производстве, которые были сокращены законом №193.

Напомним, закон президента Владимира Зеленского о судебной реформе, которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины в четверг, 7 ноября, вступил в силу.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием судебной реформы Зеленского. По словам генсека, принятие данного законопроекта может иметь серьезные последствия для независимости судебной системы в Украине, так как он влияет на квалификационные требования к судьям.