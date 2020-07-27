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Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма

Варшава, Понедельник 27 июля 2020 19:04
Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина видит Польшу одним из лидеров платформы

Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крымского полуострова. Польша может стать одним из лидеров платформы.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое заявление Кулеба сделал после встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве.

"Я проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма... Мы надеемся, что Польша будет одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

Напомним, в конце прошлой недели замминистра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма, однако документ пока является не публичным.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Брюсселе с представителем Евросоюза Жозепом Боррелем заявил, что украинское правительство видит США и Великобританию участниками новой платформы по деоккупации Крыма.

До этого Кулеба сообщал, что Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории на примере Крыма.

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