Украина надеется на макрофинансовую помощь от ЕС в ближайшие недели

Украина надеется в ближайшие две недели получить макрофинансовую помощь от Европейского союза. Деньги должны поступить после перечисления первого транша от МВФ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на видеовстрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает правительственный портал.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19, его влияние на экономику Украины и стран Европы, а также финансово-экономическое сотрудничество.

"Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность в сотрудничестве, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам пандемии.

Отметим, второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС составит 500 млн евро, он должен быть перечислен без задержек после поступления кредита от МВФ.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что Киев рассчитывает получить первый транш в рамках новой сделки с МВФ в течение недели или двух. При этом общий размер программы все еще дорабатывается.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, первый транш по новой программе Stand-by с МВФ составит 1,75 млрд долларов, его должны перечислить до конца мая.