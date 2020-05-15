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Украина надеется на макрофинансовую помощь от ЕС в ближайшие недели

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Транш должен поступить после получения денег от МВФ

Украина надеется в ближайшие две недели получить макрофинансовую помощь от Европейского союза. Деньги должны поступить после перечисления первого транша от МВФ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на видеовстрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает правительственный портал.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19, его влияние на экономику Украины и стран Европы, а также финансово-экономическое сотрудничество.

"Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность в сотрудничестве, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам пандемии.

Отметим, второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС составит 500 млн евро, он должен быть перечислен без задержек после поступления кредита от МВФ.

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Напомним, ранее замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что Киев рассчитывает получить первый транш в рамках новой сделки с МВФ в течение недели или двух. При этом общий размер программы все еще дорабатывается.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, первый транш по новой программе Stand-by с МВФ составит 1,75 млрд долларов, его должны перечислить до конца мая.

Автор: Иван Петров