Украина выполнила все условия для выделения макрофинансовой помощи ЕС, - еврокомиссар

Фото: Оливер Варгеи (wikimedia by European Parliament)

ЕС готовится к выделению 500 млн евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина выполнила все условия для получения дальнейшей макрофинансовой помощи Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, во время сегодняшней видеовстречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал еврокомиссара о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине, а также о принятии важных законопроектов, в частности закона о банках.

Варгеи приветствовал решение Верховной рады и добавил, что теперь Украина выполнила все условия для выделения макрофинансовой помощи ЕС.

"Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и поддержит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро без задержек", - заявил еврокомиссар.

Кроме того, Кулеба поблагодарил Еврокомиссию за инициативу предоставить Украине 1,2 млрд евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в среду, 13 мая, Верховная рада Украины окончательно приняла законопроект №2571-п "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Этот законопроект был одним из условий для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

Автор: Дмитро Левицький