ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина рассчитывает получить первый транш МВФ в течении недели или двух

Новости » Политика     15.05.2020 - 03:22
Украина рассчитывает получить первый транш МВФ в течении недели или двух
Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)

Общий размер программы все еще дорабатывается

Украина рассчитывает получить первый транш кредита от новой сделки с Международным валютным фондом (МВФ) в течение недели или двух, хотя общий размер программы все еще дорабатывается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что официальный представитель президента Юлия Ковалив подтвердила агентству эту информацию.

В среду парламент принял законопроект о банковской деятельности, который устраняет последнее препятствие для новой сделки МВФ по поддержке экономики Украины.

Ковалив отметила, что принятие законопроекта и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ".

Ранее в Минюсте сообщали, что ожидают, что первый транш МВФ Украина получит в объеме 1,75 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль надеется получить первый транш уже до конца мая. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта. Как заявил глава НБУ Яков Смолий, объем 18-месячной программы Stand-by составит 5 млрд долларов.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины МВФТранш
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь