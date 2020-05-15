Украина рассчитывает получить первый транш МВФ в течении недели или двух

Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)

Общий размер программы все еще дорабатывается

Украина рассчитывает получить первый транш кредита от новой сделки с Международным валютным фондом (МВФ) в течение недели или двух, хотя общий размер программы все еще дорабатывается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что официальный представитель президента Юлия Ковалив подтвердила агентству эту информацию.

В среду парламент принял законопроект о банковской деятельности, который устраняет последнее препятствие для новой сделки МВФ по поддержке экономики Украины.

Ковалив отметила, что принятие законопроекта и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ".

Ранее в Минюсте сообщали, что ожидают, что первый транш МВФ Украина получит в объеме 1,75 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль надеется получить первый транш уже до конца мая. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта. Как заявил глава НБУ Яков Смолий, объем 18-месячной программы Stand-by составит 5 млрд долларов.

Автор: Инна Собора