Когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: Шмыгаль назвал сроки

К концу года Украина настроена выполнить все семь условий, которые были поставлены во время представления статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. И в конце этого – начале следующего года Киев будет готов перейти к началу переговоров о членстве в Евросоюзе.

"Мы готовы вступать в процедуру переговоров по членству в ЕС. Безусловно, мы также выполняем те амбициозные планы по вхождению во все виды безвизов: экономический, транспортный, цифровой и т.д.", – сказал Шмыгаль.

По его словам, цель украинского общества и власти – полная интеграция и членство в ЕС в короткие термины. Также глава правительства добавил, что Соглашение об ассоциации с ЕС на данный момент выполнено почти на 65% и Украина намерена закончить ее выполнение как можно скорее.

В свою очередь, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся, как только наша страна будет соответствовать необходимым условиям, а оценку этого будет давать Европейская комиссия.