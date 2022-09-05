Коли Україна почне переговори про вступ до ЄС: Шмигаль назвав терміни

До кінця року Україна налаштована виконати всі сім умов, які були поставлені під час представлення статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. І в кінці цього-початку наступного року Київ буде готовий перейти до початку переговорів про членство в Євросоюзі.

Про це на брифінгу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Ми готові вступати в процедуру переговорів щодо членства в ЄС. Безумовно, ми також виконуємо ті амбітні плани з входження в усі види безвізів: економічний, транспортний, цифровий і т.д.", – сказав Шмигаль.

За його словами, мета українського суспільства і влади – повна інтеграція і членство в ЄС в короткі терміни. Також глава уряду додав, що Угода про асоціацію з ЄС на цей момент виконана майже на 65% і Україна має намір закінчити її виконання якомога швидше.

Своєю чергою, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що переговори про вступ України в ЄС почнуться, як тільки наша країна буде відповідати необхідним умовам, а оцінку цього буде давати Європейська комісія.