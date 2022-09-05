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Не только против Украины. Шмыгаль рассказал о "невидимой" войне России в Европе

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 17:51
Не только против Украины. Шмыгаль рассказал о "невидимой" войне России в Европе Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Россия ведет гибридную войну со всем Евросоюзом и использует в этой войне различные виды шантажа.

Об этом на брифинге по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Россия сегодня воюет своей армией в Украине, но при этом гибридно воюет на европейском континенте с ЕС. И газовый шантаж, нефтяной шантаж, создание продовольственного кризиса, кризиса мигрантов, дезинформация, кибератаки - это элементы этой гибридной войны", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и ее союзники не имеют права уставать от войны, поскольку вся Европа является мишенью для российского режима.

Напомним, в России считают, что энергетический кризис в Европе и зимние холода заставят лидеров ЕС давить на Украину, чтобы она начала переговоры с Кремлем.

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