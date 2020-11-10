Украина вводит санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму

Украина начала процесс введения санкций против Никарагуа из-за назначения "почетного консула" в аннексированном Россией Крыму. Также Украина выразила протест из-за визита посла Никарагуа в Российской Федерации Альбы Асусены Торрес в Крым.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Посол Никарагуа в РФ без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.

"Такое действие является грубым нарушением законодательства Украины и международного права. Считаем его ничтожным и рассматриваем как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа в отношении Украины. Украина начала процесс применения санкционных мер", - сообщили в МИД.

Напомним, в начале октября правительство Украины приняло решение ввести санкции против Никарагуа из-за назначения так называемого "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной республике Крым. "Консулом" стал одиозный Олег Белавенцев, которого еще в 2019 году Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.