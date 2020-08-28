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Украина может ввести санкции против Никарагуа из-за "консула" в Крыму

Киев, Пятница 28 августа 2020 12:17
Украина может ввести санкции против Никарагуа из-за "консула" в Крыму
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина может ввести санкции против Никарагуа за назначение так называемого "почестного консула" в оккупированном Крыму. Правительству Никарагуа уже направили ноту протеста.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Никарагуа сделала недружественный шаг по отношению к Украине.

"Нам стало известно, что, к сожалению, несмотря на предостережения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной республике Крым, которая временно оккупирована РФ", - заявил Кулеба.

Он также обратил внимание, что почетный консул является особой формой представительства и не является классическим консулом. Он добавил, что "консулом" стал одиозный Олег Белавенцев, которому Святошинский суд Киева в прошлом году заочно дал 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.

"Наша позиция очень простая и четкая. Мы не оставим это без ответа. Я поручил, чтобы мы направили … и это уже сделано …ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить это решение", - заявил Кулеба.

Он добавил, что если реакция не последует, то в отношении Никарагуа запустят санкционные механизмы.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Пʼятниця, 28 серпня 2020 р.

Напомним, вчера МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита президента Владимира Путина в оккупированный Крым.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в 2014 году не должна была позволять России отобрать Крым.

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