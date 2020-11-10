Україна вводить санкції проти Нікарагуа через консульство в Криму

Україна почала процес введення санкцій проти Нікарагуа через призначення "почесного консула" в анексованому Росією Криму. Також Україна висловила протест через візит посла Нікарагуа в Російській Федерації Альби Асусени Торрес в Крим.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Посол Нікарагуа в РФ без узгодження з Україною відвідала Крим для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в Сімферополі" Олегу Белавенцеву консульського патенту.

"Така дія є грубим порушенням законодавства України та міжнародного права. Вважаємо його нікчемним і розглядаємо як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України. Україна почала процес застосування санкцій", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, на початку жовтня уряд України прийняв рішення ввести санкції проти Нікарагуа через призначення так званого "почесного консула" в окупованому Росією Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що Нікарагуа офіційно призначило "почесного консула" в Автономній республіці Крим. "Консулом" став одіозний Олег Белавенцев, якого ще в 2019 року Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність України.