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Украина введет санкции против Никарагуа

Киев, Пятница 09 октября 2020 17:46
Украина введет санкции против Никарагуа
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Украины приняло решение ввести санкции против Никарагуа. Ранее правительство страны назначило так называемого "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram по итогам заседания Кабинета министров.

"Украина введет санкции против Никарагуа из-за назначения ней почетного консула в оккупированном Крыму", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной республике Крым. "Консулом" стал одиозный Олег Белавенцев. В 2019 году Святошинский районный суд города Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины направил ноту протеста Российской Федерации из-за визита президента Владимира Путина в оккупированный Крым.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Европейского союза присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Украина также планирует пригласить Россию к платформе по деоккупации Крыма, но в МИД сомневаются, что Москва присоединится к этой инициативе.

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