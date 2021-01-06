Украина начала 2021 год с рекордными за 10 лет запасами газа

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

В ПХГ Украины накопилось 23,5 млрд куб. м газа

На начало 2021 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины хранилось 23,5 млрд куб. м газа. Это самый высокий объем на начало нового года за последнее десятилетие, который на 25% превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгазу".

Как отмечается в сообщении, и общего объема 7,7 млрд куб. м принадлежат иностранным компаниям из 24 стран.

В октябре-декабре прошлого года из украинских ПХГ отобрано 4,6 млрд куб. м газа, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего в течение 2020-го уровень отбора составил 7,8 млрд куб. м газа.

Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины было достигнуто 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планировал использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.