Украина начала 2021 год с падения промпроизводства

По данным статистического ведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,0%, в перерабатывающей промышленности - падение на 6,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 3,2%.

Госстат также уточнил данные о падении промпроизводства в 2020 году. По информации ведомства, падение составило 4,5%, в то время как ранее оно оценивалось в 5,2%.