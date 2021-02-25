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Украина начала 2021 год с падения промпроизводства

Автор: Александр Белоус

Объемы промышленного производства в январе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,0%. Падение промпроизводства продолжается уже полтора года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,0%, в перерабатывающей промышленности - падение на 6,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 3,2%.

Госстат также уточнил данные о падении промпроизводства в 2020 году. По информации ведомства, падение составило 4,5%, в то время как ранее оно оценивалось в 5,2%.

Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% - впервые с 2015 года.

В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. По предварительным данным, за год объемы сократились на 5,2%.

По прогнозу Минэкономики, падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста. Восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года.

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Новости Украины промпродукцияпромпроизводствоГосударственная служба статистики
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