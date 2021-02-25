Украина начала 2021 год с падения промпроизводства
Объемы промышленного производства в январе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,0%. Падение промпроизводства продолжается уже полтора года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,0%, в перерабатывающей промышленности - падение на 6,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 3,2%.
Госстат также уточнил данные о падении промпроизводства в 2020 году. По информации ведомства, падение составило 4,5%, в то время как ранее оно оценивалось в 5,2%.
Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% - впервые с 2015 года.
В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. По предварительным данным, за год объемы сократились на 5,2%.
По прогнозу Минэкономики, падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста. Восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года.