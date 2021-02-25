Україна почала 2021 рік з падіння промвиробництва
Обсяги промислового виробництва у січні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,0%. Падіння промвиробництва триває вже півтора року.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
За даними статистичного відомства, в добувної промисловості та розробленні кар'єрів падіння склало 3,0%, у переробній промисловості - падіння на 6,5%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - зростання на 3,2%.
Держстат також уточнив дані про падіння промвиробництва у 2020 році. За інформацією відомства, падіння склало 4,5%, у той час як раніше воно оцінювалося в 5,2%.
Нагадаємо, різке падіння промвиробництва в Україні почалося восени 2019 року. У підсумку за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5% - вперше з 2015 року.
У 2020 році падіння промвиробництва продовжилося. За попередніми даними, за рік обсяги скоротилися на 5,2%.
За прогнозом Мінекономіки, падіння економіки України продовжиться на початку 2021 року. Надалі низька база порівняння з минулим роком дасть ефект економічного зростання. Відновлення економіки почнеться в другому кварталі 2021 року.