Украина начала 2021 год с падения в главной экспортной отрасли

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года сократилось на 5,7%. Падение в главной экспортной отрасли продолжается второй год подряд.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом упало на 11,5%. При этом в растениеводстве производство сократилось на 13,9%, в животноводстве - на 2,6%.

По данным Всемирного банка, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются на текущем уровне с дальнейшим небольшим ростом в 2021 году.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители предприятий Украины прогнозируют падение объемов производства в следующие 12 месяцев.