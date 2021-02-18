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Украина начала 2021 год с падения в главной экспортной отрасли

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 15:37
Украина начала 2021 год с падения в главной экспортной отрасли Фото: земля (map.land.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года сократилось на 5,7%. Падение в главной экспортной отрасли продолжается второй год подряд.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Украина начала 2021 год с падения в главной экспортной отрасли

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 6,7%, хозяйства населения - на 4,3%.

Украина начала 2021 год с падения в главной экспортной отрасли

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом упало на 11,5%. При этом в растениеводстве производство сократилось на 13,9%, в животноводстве - на 2,6%.

По данным Всемирного банка, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются на текущем уровне с дальнейшим небольшим ростом в 2021 году.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители предприятий Украины прогнозируют падение объемов производства в следующие 12 месяцев.

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Новости Украины Экономика сельское хозяйство производство Государственная служба статистики
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