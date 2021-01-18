Падение в главной экспортной отрасли Украины за год превысило 10%

Фото: земля (map.land.gov.ua)

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом упало на 11,5%. За последний месяц спад замедлился.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 14,0%, хозяйства населения - на 6,8%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 13,9%, в животноводстве - на 2,6%.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

По данным Всемирного банка, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются на текущем уровне с дальнейшим небольшим ростом в 2021 году.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители предприятий Украины прогнозируют падение объемов производства в следующие 12 месяцев.