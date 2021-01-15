Ожидания от 2021 года: украинские предприятия прогнозируют падение производства

Фото: хлебозавод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Индекс деловых ожиданий вновь оказался в отрицательной зоне

Оценки бизнеса в отношении экономического роста и собственного развития снова ухудшились. Руководители предприятий прогнозируют падение объемов производства в следующие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2020 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий составил 99,6%, ухудшившись после улучшения в III квартале, когда преобладали оптимистичные настроения (100,8%).

Снижение деловой активности ожидают предприятия строительства, сельского хозяйства, торговли, транспорта и связи, другие. Наиболее пессимистично настроены предприятия строительства.

Предприятия ожидают, что объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев и далее будут сокращаться. Баланс ответов составил минус 24,4% против "минус" 16,1% в III квартале 2020 года.

Оценки предприятий относительно изменения собственного финансово-экономического состояния в следующие 12 месяцев несколько снизились, однако остаются оптимистичными: баланс ответов - 1,3% (в III квартале 2020 года - 4,4%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 ноября 2020 году до 3 декабря 2020 года среди руководителей предприятий 693. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.