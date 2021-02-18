Україна почала 2021 рік з падіння у головній експортній галузі

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2021 року у порівнянні з січнем 2020 року скоротилося на 5,7%. Падіння у головної експортної галузі триває другий рік поспіль.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком впало на 11,5%. При цьому в рослинництві виробництво скоротилося на 13,9%, у тваринництві - на 2,6%.

За даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% у 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються на поточному рівні з подальшим невеликим ростом у 2021 році.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники підприємств України прогнозують падіння обсягів виробництва в наступні 12 місяців.