Україна розпочала 2021 рік з падіння економіки
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2021 року, за оцінкою, скоротився на 2,6-2,8%. Падіння економіки спостерігається другий рік поспіль.
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Як зазначається в огляді, чергові обмеження січневого локдауну (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб’єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
За оцінкою міністерства, скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).
Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство, йдеться в огляді.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, у 2020 році ВВП впав на 4,4%.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що реальний ВВП України зросте у 2021 році на 4,1%. Економіка майже відновиться після спаду на 4,2% у 2020 році.