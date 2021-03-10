Україна розпочала 2021 рік з падіння економіки

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2021 року, за оцінкою, скоротився на 2,6-2,8%. Падіння економіки спостерігається другий рік поспіль.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, чергові обмеження січневого локдауну (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб’єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу. За оцінкою міністерства, скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%). Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство, йдеться в огляді.

