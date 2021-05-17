UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Также достигнуты договоренности об активизации экономического сотрудничества, включая возможность отмены роуминга между странами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Кулебы со своим молдавским коллегой Аурелиу Чоко.

Отмечается, что министры договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности, изучить возможность отмены роуминга между Украиной и Молдовой. Кроме того, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время двусторонних консультаций по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь и Косуэць.

Отдельно главы МИД обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа этого года в Киеве, а также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля. При этом они будут полностью синхронизированы с европейскими и международными сертификатами, чтобы вакцинированные украинцы могли ездить за границу.

Также стало известно, что Хорватия первой в ЕС успешно испытала европейский COVID-паспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины сертификатывакцинация