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Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Також досягнуті домовленості про активізацію економічного співробітництва, включаючи можливість скасування роумінгу між країнами.

Про це повідомила прес-служба МЗС України за підсумками зустрічі глави відомства Дмитра Кулеби зі своїм молдавським колегою Ауреліу Чоко.

Зазначається, що міністри домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, активізувати торгівлю та економічне співробітництво, зокрема, вивчити можливість скасування роумінгу між Україною та Молдовою. Крім того, досягнута домовленість про проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з будівництва мосту в районі населених пунктів Ямпіль і Косуець.

Окремо глави МЗС обговорили підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня цього року в Києві, а також обмінялися думками з інших питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова запустити covid-сертифікати з 1 липня. При цьому вони будуть повністю синхронізовані з європейськими та міжнародними сертифікатами, щоб вакциновані українці могли їздити за кордон.

Також стало відомо, що Хорватія першою в ЄС успішно випробувала Європейський COVID-паспорт.

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