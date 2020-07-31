Украина и Молдова требуют переформатирования миротворцев РФ в Приднестровье

Украина и Молдова требуют преобразования российских миротворцев в Приднестровье. Речь идет об их преобразовании в гражданскую полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, говорится в материале РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства, взятые ею на саммите ОБСЕ в 1999 году, и вывести свои войска из Приднестровья.

"Мы не видим необходимости в продолжении нынешнего военного миротворческого формата на Днестре. Мы считаем, что он может быть трансформирован в гражданскую полицейскую миссию под эгидой, например, ОБСЕ", - сообщил замглавы МИД в комментарии РБК-Украина.



Кроме того, в материале подчеркивается, что эпидемия коронавируса повлияла на переговорный формат по урегулированию конфликта в Приднестровье, однако Украина и Молдова продолжают консультации.

Отметим, Боднар 22 июля провел видеоконференцию с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном. Стороны подтвердили необходимость вывода российский войск, находящихся на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин объяснял, чем отличается конфликт в Приднестровье от войны на Донбассе в интервью РБК-Украина.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский также сравнивал Приднестровье с Донбассом.