ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выстрелы - единственное, что отличает Донбасс от Приднестровья, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 16:53
Выстрелы - единственное, что отличает Донбасс от Приднестровья, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины не хочет, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сравнил ситуацию на Донбассе с ситуацией в Приднестровье. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, главным отличием между Донбассом и Приднестровьем являются выстрелы, которые слышны на украинской территории.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я этого не хочу. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я не могу гарантировать на 100%, что этого не произойдет. Давайте честно, а сейчас? А так и есть. Сейчас у нас там Приднестровье. Практически отношений нет. Гуманитарная миссия хоть какая-то есть. Единственное что отличает Донбасс от Приднестровья это то, что у нас раздаются выстрелы. А физически мы поставим забор или будет овраг, это не имеет значения. Я не хотел бы Приднестровья", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что, Зеленский выступил против попыток решить конфликт на Донбассе с помощью военного положения. По его словам, после того, как было введено военное положение в конце 2018 года, среди населения начался хаос. Также Зеленский отметил, что для него люди на первом месте, и лишь потом территории.

Также сообщалось, что в Кремле заявили, что Украина "саботирует" договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе.

На Донбассе погиб украинский военный Зеленский не будет обнародовать стенограмму с Путиным
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассПриднестровье
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь