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Енин пояснил разницу между конфликтами на Донбассе и в Приднестровье

Новости » Политика     17.06.2020 - 14:14
Енин пояснил разницу между конфликтами на Донбассе и в Приднестровье
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Енин назвал главное отличие

Конфликт между Россией и Молдовой в Приднестровье отличается от ситуации на Донбассе. У Молдовы нет общей границы с государством-агрессором.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

По его словам, наличие общей границы с Россией - ключевой фактор, который отличает конфликт на Донбассе от Приднестровья.

"Есть много других, но этот ключевой", - добавил дипломат.

Напомним, в 1991 году на территории Молдовы провозгласила независимость так называемая Приднестровская Молдавская Республика. Сепаратисты одержали победу над молдавской армией, заручившись помощью РФ.

В 2006 году в Приднестровье провели референдум за интеграцию с Россией, результаты которого не были признаны международным сообществом. Сейчас этот конфликт находится в замороженном состоянии.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Приднестровье отличается от Донбасса лишь выстрелами, которые слышны в Украине.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины МИД УкраиныДонбассПриднестровьеЕнин
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