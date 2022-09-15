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Украина, Молдова и Румыния создали новый трехсторонний формат сотрудничества

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Одесса, Четверг 15 сентября 2022 20:09
Украина, Молдова и Румыния создали новый трехсторонний формат сотрудничества Фото: глава МИД Молдовы Николай Попеску, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Румынии Богдан Ауреску (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с румынским и молдавским коллегами Богданом Ауреску и Николаем Попеску. В частности, стороны положили начало новому трехстороннему формату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

По данным ведомства, в переговорах также участвовали главы Мининфраструктуры Украины, Румынии и Молдовы - Александр Кубраков, Феликс Строе и Андрей Спыну. Вместе с министрами иностранных дел они договорились усилить энергетическое сотрудничество между странами.

В частности, страны согласовали подписание трехстороннего договора с целью усиления взаимосвязи энергоснабжение между Украиной, Румынией и Молдовой. Также министры договорились увеличить двусторонние поставки электроэнергии по контрактам между компаниями стран.

При этом одной из ключевых тем переговоров стала ситуация вокруг Запорожской АЭС. Чиновники осудили захват станции российскими оккупантами и постоянные обстрелы, которые могут привести к ядерной катастрофе.

"Министры призвали Москву немедленно демилитаризовать ЗАЭС и прилегающую территорию с целью возобновления деятельности украинских властей на ЗАЭС", - отмечают в МИД.

Главы МИД и Мининфраструктуры приняли решение регулярно проводить подобные трехсторонние встречи и посвятить следующую увеличению транзитного потенциала Украины, Молдовы и Румынии.

Напомним, ранее Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой.

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