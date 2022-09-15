Украина, Молдова и Румыния создали новый трехсторонний формат сотрудничества

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с румынским и молдавским коллегами Богданом Ауреску и Николаем Попеску. В частности, стороны положили начало новому трехстороннему формату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

По данным ведомства, в переговорах также участвовали главы Мининфраструктуры Украины, Румынии и Молдовы - Александр Кубраков, Феликс Строе и Андрей Спыну. Вместе с министрами иностранных дел они договорились усилить энергетическое сотрудничество между странами.

В частности, страны согласовали подписание трехстороннего договора с целью усиления взаимосвязи энергоснабжение между Украиной, Румынией и Молдовой. Также министры договорились увеличить двусторонние поставки электроэнергии по контрактам между компаниями стран.

При этом одной из ключевых тем переговоров стала ситуация вокруг Запорожской АЭС. Чиновники осудили захват станции российскими оккупантами и постоянные обстрелы, которые могут привести к ядерной катастрофе.

"Министры призвали Москву немедленно демилитаризовать ЗАЭС и прилегающую территорию с целью возобновления деятельности украинских властей на ЗАЭС", - отмечают в МИД.

Главы МИД и Мининфраструктуры приняли решение регулярно проводить подобные трехсторонние встречи и посвятить следующую увеличению транзитного потенциала Украины, Молдовы и Румынии.