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Україна, Молдова та Румунія створили новий тристоронній формат співпраці

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Одеса, Четвер 15 вересня 2022 20:09
Україна, Молдова та Румунія створили новий тристоронній формат співпраці Фото: голова МЗС Молдови Микола Попеску, голова МЗС України Дмитро Кулеба та голова МЗС Румунії Богдан Ауреску (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Іван Носальський

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з румунським і молдавським колегами Богданом Ауреску і Миколою Попеску. Зокрема, сторони започаткували новий тристоронній формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

За даними відомства, в переговорах також брали участь глави Мінінфраструктури України, Румунії та Молдови - Олександр Кубраков, Фелікс Строє і Андрій Спину. Разом з міністрами закордонних справ вони домовилися посилити енергетичне співробітництво між країнами.

Зокрема, країни погодили підписання тристороннього договору з метою посилення взаємозв'язку енергопостачання між Україною, Румунією та Молдовою. Також міністри домовилися збільшити двосторонні поставки електроенергії за контрактами між компаніями країн.

При цьому однією з ключових тим переговорів стала ситуація навколо Запорізької АЕС. Чиновники засудили захоплення станції російськими окупантами і постійні обстріли, які можуть призвести до ядерної катастрофи.

"Міністри закликали Москву негайно демілітаризувати ЗАЕС і прилеглу територію з метою відновлення діяльності української влади на ЗАЕС", - зазначають у МЗС.

Глави МЗС і Мінінфраструктури прийняли рішення регулярно проводити подібні тристоронні зустрічі і присвятити наступну збільшенню транзитного потенціалу України, Молдови та Румунії.

Нагадаємо, раніше Україна погодила "транспортний безвіз" з Молдовою.

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