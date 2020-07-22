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Україна та Молдова обговорили виведення російський військ з Придністров'я

Київ, Середа 22 липня 2020 17:17
Україна та Молдова обговорили виведення російський військ з Придністров'я
Фото: російський солдат (structure.mil.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Також сторони обговорили утилізацію боєприпасів

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 22 липня провів відеоконференцію з держсекретарем МЗС Молдови Думітру Соколаном. Однією з тем розмови була ситуація у Придністров'ї.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Так, сторони підтвердили необхідність виведення російський військ, які перебувають на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

Також дипломати обговорили питання здійснення утилізації надлишкових боєприпасів у селі Ковбасна, що у Придністров'ї, під міжнародним контролем.

Нагадаємо, в 1991 році на території Молдови проросійські сепаратисти після перемоги над молдовською армією проголосили незалежність так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

У 2006 році сепаратисти провели так званий референдум за інтеграцію з РФ, але його результати не були визнані міжнародною спільнотою. Зараз конфлікт заморожений, але на території ПМР знаходяться російські військові.

Чим відрізняється конфлікт у Придністров'ї від війни на Донбасі, в інтерв'ю РБК-Україна пояснював заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Порівнював Придністров'я з Донбасом й президент Володимир Зеленський.

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Новини України УкраїнаМолдоваПриднестровьевойска РФ
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