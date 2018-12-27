Украина, Молдова и Грузия призвали РФ освободить украинских моряков

Фото: флаги Украины, Грузии и Молдовы (parliament.ge)

Страны подписали резолюцию, в которой говорится, что военная атака России на украинские корабли нарушает международное право

Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию Россию против Украины в Керченском проливе и Азовском море и потребовали освободить незаконно задержанных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Грузия Online".

Межпарламентская ассамблеея Молдова - Украина - Грузия подписали резолюцию, в которой говорится, что военная атака России на украинские корабли нарушает международное право и принципы суверенитета и территориальной целостности государств. Также страны обвинили Россию в аннексии своих территорий.

"Эти действия являются продолжением российской политики военной агрессии, незаконной оккупации территорий Грузии, Молдовы и Украины, прямой аннексии территорий на которые распространяется суверенитет этих государств, сохранения и расширения военного присутствия и установки незаконной границы в этих оккупированных и аннексированных территориях", - говорится в резолюции.

Межпарламентская ассамблея Молдовы, Украины и Грузии подтверждает поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и требует от российских властей вернуть корабли и освободить украинских моряков.

Напомним, в четверг, 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.

Ранее государственный департамент США призвал Россию прекратить агрессивное поведение над Черным морем. "Россия безрассудно действовала в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы обращаемся к России прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", - говорилось в сообщении.