Україна, Молдова і Грузія закликали РФ звільнити українських моряків

Фото: прапори України, Грузії і Молдови (parliament.ge)

Країни підписали резолюцію, в якій говориться, що військова атака Росії на українські кораблі порушує міжнародне право

Грузія, Молдова і Україна засудили військову агресію Росії проти України в Керченській протоці і Азовському морі і зажадали звільнити незаконно затриманих українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Грузія Online".

Міжпарламентська ассамблеея Молдова - Україна - Грузія підписали резолюцію, в якій говориться, що військова атака Росії на українські кораблі порушує міжнародне право і принципи суверенітету і територіальної цілісності держав. Також країни звинуватили Росію в анексії своїх територій.

"Ці дії є продовженням російської політики військової агресії, незаконної окупації територій Грузії, Молдови і України, прямої анексії територій, на які поширюється суверенітет цих держав, збереження і розширення військової присутності та встановлення незаконного кордону в цих окупованих і анексованих територіях", - йдеться в резолюції.

Міжпарламентська асамблея Молдови, України та Грузії підтверджує підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і вимагає від російської влади повернути кораблі і звільнити українських моряків.

Нагадаємо, у четвер, 27 грудня, військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.

Раніше державний департамент США закликав Росію припинити агресивну поведінку над Чорним морем. "Росія нерозважливо діяла в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Ми звертаємося до Росії припинити небезпечне, безвідповідальне і агресивне поведінка", - говорилося в повідомленні.