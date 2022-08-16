Украина модернизирует статистику по стандартам ЕС: что изменится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат .

Как отметили в ведомстве, проект № 5886 разработан на основе рамочного регламента ЕС в сфере статистики и Модельного закона о статистике для стран СЕКЦА, в основу которого положены международные принципы официальной статистики, с учетом национальных особенностей.

"В соответствии с европейскими принципами статистика должна разрабатываться и распространяться национальными статистическими органами независимо от других органов управления, особенно в части определения методологии, методов и источников получения данных, сроков, содержания и форм распространения информации", - говорится в сообщении.

Основные новеллы закона "Об официальной статистике":