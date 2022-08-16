Україна модернізує статистику за стандартами ЄС: що зміниться

Верховна рада України ухвалила закон "Про офіційну статистику". Його основною метою є гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат .

Як зазначили у відомстві, проект № 5886 розроблено на основі рамкового регламенту ЄС у сфері статистики та Модельного закону про статистику для країн СЕКЦА, в основу якого покладено міжнародні принципи офіційної статистики, з урахуванням національних особливостей.

"У відповідності з європейськими принципами статистика має розроблятися та поширюватися національними статистичними органами незалежно від інших органів управління, особливо в частині визначення методології, методів і джерел отримання даних, термінів, змісту та форм поширення інформації тощо", - йдеться в повідомленні.

Основні новели закону "Про офіційну статистику":