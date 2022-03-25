Украина за месяц привлекла от международных партнеров около 4 млрд. долларов

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что за месяц ведения военных действий Украине удалось привлечь около 4 млрд. долларов финансовой помощи от международных партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Ростислава Шурмы в эфире телемарафона.
В то же время он отметил, что сейчас экономика страны испытывает большой шок, и, по разным оценкам, за месяц экономика потеряла от 35 до 60% от довоенного объема. Но более точные потери экономики Украины будут известны несколько позже, все зависит от дальнейшего хода военных действий.
"Но важно не то, насколько она пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить", – отметил Шурма. По его словам, металлургия, аграрная отрасль и IT-индустрия являются главными экспортоориентированными отраслями, они же обеспечивают стране главный приток валюты. Поэтому правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы обеспечить этим отраслям надлежащие условия.
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