UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина за месяц привлекла от международных партнеров около 4 млрд. долларов

Ростислав Шурма (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что за месяц ведения военных действий Украине удалось привлечь около 4 млрд. долларов финансовой помощи от международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Ростислава Шурмы в эфире телемарафона.

В то же время он отметил, что сейчас экономика страны испытывает большой шок, и, по разным оценкам, за месяц экономика потеряла от 35 до 60% от довоенного объема. Но более точные потери экономики Украины будут известны несколько позже, все зависит от дальнейшего хода военных действий.

"Но важно не то, насколько она пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить", – отметил Шурма. По его словам, металлургия, аграрная отрасль и IT-индустрия являются главными экспортоориентированными отраслями, они же обеспечивают стране главный приток валюты. Поэтому правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы обеспечить этим отраслям надлежащие условия.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину