Україна за місяць залучила від міжнародних партнерів близько 4 млрд доларів

Заступник глави офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що за місяць ведення військових дій Україні вдалося залучити близько 4 млрд доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Ростислава Шурми в ефірі телемарафону.
Водночас він зазначив, що зараз економіка країни відчуває великий шок, і, за різними оцінками, за місяць економіка втратила від 35 до 60% від довоєнного обсягу. Але більш точні втрати економіки України будуть відомі дещо пізніше, все залежить від подальшого ходу військових дій.
"Але важливо не те, наскільки вона постраждала, а те, що ми будемо робити, щоб її відновити", – зазначив Шурма. За його словами, Металургія, аграрна галузь та IT-індустрія є головними експортоорієнтованими галузями, вони ж забезпечують країні головний приплив валюти. Тому уряд буде і далі робити все можливе, щоб забезпечити цим галузям належні умови.
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