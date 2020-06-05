Украина за месяц потеряла треть миллиарда долларов резервов

Размер международных резервов Украины в течение мая 2020 года сократился на 1,3% (на 323,22 млн долларов). На 1 июня размер резервов составил 25 371,83 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, с начала года размер международных резервов вырос на 69,67 млн долларов (на 0,3%).

Как отметили в пресс-службе НБУ, на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте в цело было направлено 1 476,1 млн долларов. Из этой суммы 1009,2 мл долларов было уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 337,7 млн по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, 60 млн долларов - по обязательствам по перед МВФ. Остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере 418,8 млн долларов, в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на 368,8 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за май выкупил на межбанковском валютном рынке 660,6 млн долларов и не продавал валюту.

Отметим, размер международных резервов Украины в течение апреля 2020 года увеличился на 3,1% (на 771,24 млн долларов) и на 1 мая составил 25 694,99 млн долларов.

Напомним, в апреле 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов до конца 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов.

Как отметил глава НБУ Яков Смолий, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долларов в течение этого и последующих лет.