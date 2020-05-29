Вышли в ноль: НБУ компенсировал потери валютных резервов

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк воспользовался ситуацией на рынке и вернул часть резервов, потраченных в марте

Национальный банк Украины обнародовал данные по валютным интервенциям на межбанковском валютном рынке за последнюю неделю мая. Благодаря покупке еще 72 млн долларов НБУ почти вышел на нулевой баланс с начала 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, май стал вторым месяцем после апреля, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте. За май НБУ выкупил 660,6 млн долларов и не продавал валюту.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 2 729,9 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года отрицательное сальдо сократилось до 63,2 млн долларов.

В течение месяца НБУ регулярно выкупал в резервы излишки валюты на межбанке, которые образовались из-за низкой деловой активности, сокращения импорта, также полного прекращения туризма.

В середине мая глава НБУ Яков Смолий уже заявлял, что НБУ научился справляться с колебаниями курса с помощью интервенций. По его словам, НБУ не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина.

Однако аналитики прогнозируют, что выход страны из карантина кроме роста деловой активности может привести к увеличению спроса на валюту, и как следствие - росту курса доллара.

Курс доллара

В начале мая тенденция удешевления доллара продолжилась. Курс доллара снизился с уровня 27 гривен за доллар до 26,50 гривен к 20 мая. Однако затем на рынке произошла смена тренда и курс вернулся к 27 гривнам. В итоге по итогам месяца курс доллара практически не изменился. Если на 30 апреля он составлял 26,97 гривен за доллар, то на 31 мая - 26,90 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая заявил, что чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.

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Автор: Александр Белоус