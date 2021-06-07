Украина за месяц потеряла еще 160 млн долларов международных резервов

Размер международных резервов Украины в течение мая 2021 года сократился на 160,2 млн долларов (на 0,6%). На 1 июня размер резервов составил 27 839,86 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

С начала года резервы сократились на 1 293,0 млн долларов (на 4,4%).

Отметим, в апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз по размеру международных резервов на конец 2021 года до 29,8 млрд долларов. В январе НБУ ожидал объем на уровне 30,7 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение апреля 2021 года вырос на 965,30 млн долларов (на 3,6%). На 1 мая размер резервов составил 28 000,06 млн долларов. Министерство финансов Украины в конце апреля разместило еврооблигации на сумму 1,250 млрд долларов с погашением в 2029 году. Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.