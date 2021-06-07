Україна за місяць втратила ще 160 млн доларів міжнародних резервів

Розмір міжнародних резервів України протягом травня 2021 року скоротився на 160,2 млн доларів (на 0,6%). На 1 червня розмір резервів склав 27 839,86 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України ( НБУ ).

З початку року резерви скоротилися на 1 293,0 млн доларів (на 4,4%).

Зазначимо, у квітні Національний банк України погіршив прогноз щодо розміру міжнародних резервів на кінець 2021 року до 29,8 млрд доларів. У січні НБУ очікував обсяг на рівні 30,7 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3 830,71 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2021 року зріс на 965,30 млн доларів (на 3,6%). На 1 травня розмір резервів склав 28 000,06 млн доларів. Міністерство фінансів України наприкінці квітня розмістило єврооблігації на суму 1,250 млрд доларів з погашенням у 2029 році. Прибутковість нового випуску встановлена на рівні 6,875% річних.