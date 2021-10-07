UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина за месяц потеряла почти 3 млрд долларов резервов: НБУ назвал причину

Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение сентября 2021 года сократился на 2 909,29 млн долларов (на 9,2%). На 1 октября размер резервов составил 28 705,16 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, с начала года резервы сократились на 427,73 млн долларов (на 1,5%).

Таким образом, размеры сократились после того, как в августе они достигли максимума за девять лет - 31 614,45 млн долларов благодаря помощи МВФ.

Как отметили в пресс-службе НБУ, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 2 557 млн долларов. В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций было направлено 2 521,1 млн долларов.

Напомним, Международный валютный фонд в августе перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует направить средства из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты.

В то же время, по данным Минфина, пиковые выплаты по долгу в 2021 году планировались в сентябре - 104,9 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 23,5 млрд гривен, по внешнему - 81,4 млрд гривен.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины