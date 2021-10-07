Украина за месяц потеряла почти 3 млрд долларов резервов: НБУ назвал причину

По данным НБУ, с начала года резервы сократились на 427,73 млн долларов (на 1,5%).

Таким образом, размеры сократились после того, как в августе они достигли максимума за девять лет - 31 614,45 млн долларов благодаря помощи МВФ.

Как отметили в пресс-службе НБУ, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 2 557 млн долларов. В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций было направлено 2 521,1 млн долларов.