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США и Европа "внимательно следят" за ситуацией с подозрением Порошенко

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 20:16
США и Европа "внимательно следят" за ситуацией с подозрением Порошенко Фото: Петр Порошенко, пятый президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки отреагировали на то, что пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. ЕС и Вашингтон "внимательно следят" за этой ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницы представительств США и ЕС в Украине.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах", - заявили в американском посольстве.

Евросоюз со своей стороны также напомнил, что главными составляющими верховенства права являются независимость и беспристрастность правосудия.

"ЕС наблюдает за ситуацией... Главными составляющими верховенства права являются надлежащая процедура, независимость, беспристрастность правосудия, справедливость, прозрачность судебного процесса. Учитывая это, ЕС будет отслеживать развитие событий", - говорится в заявлении представительства ЕС.

Напомним, Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене в рамках дела о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.

На подозрение Порошенко сегодня отреагировал президент Владимир Зеленский.

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