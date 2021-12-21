США и Европа "внимательно следят" за ситуацией с подозрением Порошенко
Европейский союз и Соединенные Штаты Америки отреагировали на то, что пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. ЕС и Вашингтон "внимательно следят" за этой ситуацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницы представительств США и ЕС в Украине.
"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах", - заявили в американском посольстве.
Евросоюз со своей стороны также напомнил, что главными составляющими верховенства права являются независимость и беспристрастность правосудия.
"ЕС наблюдает за ситуацией... Главными составляющими верховенства права являются надлежащая процедура, независимость, беспристрастность правосудия, справедливость, прозрачность судебного процесса. Учитывая это, ЕС будет отслеживать развитие событий", - говорится в заявлении представительства ЕС.
Напомним, Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене в рамках дела о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.
На подозрение Порошенко сегодня отреагировал президент Владимир Зеленский.