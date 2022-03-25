Украина, Литва и Польша создали следственную группу для расследования преступлений РФ, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Украина, Литва и Польша создали следственную группу для расследования преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Венедиктовой.

"Люблинский треугольник справедливости: Украина, Литва и Польша создали совместную следственную группу для расследования агрессии РФ и ее военных преступлений на территории Украины. Методично будем лишать РФ и ее пособников ощущения безнаказанности", - написала Венедиктова.

По ее словам, страны методично лишат Россию ощущения безнаказанности.

Отмечается, что в люблинский треугольник справедливости входит Украина, Литва и Польша.

Ранее мы сообщали, что уже шесть стран начали расследование военных преступлений России в Украине.

Также мы писали, что против 161 российского сенатора возбудили дело.

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