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Уже шесть стран начали расследование военных преступлений России в Украине, - Венедиктова

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 21:09
Уже шесть стран начали расследование военных преступлений России в Украине, - Венедиктова Ирина Венедиктова (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 25-й день жестоко разрушает украинские города. Также сейчас расследование военных преступлений РФ в Украине начали уже 6 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

По ее словам, расследование начали Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия и Швеция.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", - заявила она.

Отметим, что согласно международному уголовному кодексу, прокуратура другого государства может расследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире.

Ранее мы сообщали, что Венедиктова заявила, что табор для русских военнопленных в Украине уже работают.

Также Венедиктова рассказала о привлечении к ответственности Путина.

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