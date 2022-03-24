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Против 161 российского сенатора возбудили дело, - Венедиктова

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Четверг 24 марта 2022 17:21
Против 161 российского сенатора возбудили дело, - Венедиктова Ирина Венедиктова (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

По фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны 161 сенатору Совета Федерации Федерального Собрания РФ сообщено о подозрении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

В частности, им сообщили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также содействии другим представителям власти и ВС РФ в ведении агрессивной войны.

По данным следствия, являясь представителями власти, они приняли участие в заседании Совета Федерации и поддержали ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками, а также обращение Президента РФ об использовании вооруженных сил РФ за пределами России.

Кроме того, благодаря этим решениям, на украинцев посыпались вражеские ракеты, которые уничтожают города и убивают людей.

За совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что Венедиктова о привлечении к ответственности Путина.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 29-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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