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Україна, Литва та Польща створили слідчу групу для розслідування злочинів РФ, - Венедіктова

Ірина Венедіктова (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що Україна, Литва та Польща створили слідчу групу для розслідування злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Венедіктової.

Зазначається, що у люблінський трикутник справедливості входить Україна, Литва та Польща.

За її словами, країни методично позбавлять Росію відчуття безкарності.

"Люблінський трикутник справедливості: Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу для розслідування агресії РФ та її воєнних злочинів на території України. Методично позбавлятимемо РФ та її пособників відчуття безкарності", - написала Венедіктова.

Раніше ми повідомляли, що вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Також ми писали, що проти 161 російського сенатора порушили справу.

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