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Украина лишилась конкурента в борьбе за проведение Евробаскета-2025

Автор: Андрей Вырва

Федерация баскетбола Венгрии официально подтвердила решение о снятии своей кандидатуры на проведение мужского чемпионата Европы в 2025 году. Об этом сообщила ФИБА в письме в адрес Федерации баскетбола Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

В борьбе за право проведения Евробаскета-2025 остались Украина вместе с Кипром, Финляндией, Латвией и Россией

При этом Украина, Латвия и Россия, кроме группового раунда, также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы. Кипр и Финляндия подали заявку только на проведение группового раунда.

42-й чемпионат Европы состоится в сентябре 2025 года в четырех странах. Одна из четырех стран-хозяек будет принимать и финальную стадию – плей-офф и медальные матчи Евробаскета.

Правление ФИБА Европа определит хозяев чемпионата Европы-2025 на своем весеннем заседании 29 марта 2022 года.

Ранее Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – Киев и Львов.

Напомним, что Украина отправит на Паралимпийские игры в Пекин 20 спортсменов.

К слову, в Грузии анонсировали регбийный матч против России на украинском языке.

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Баскетбол