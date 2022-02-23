Украина лишилась конкурента в борьбе за проведение Евробаскета-2025

В борьбе за право проведения Евробаскета-2025 остались Украина вместе с Кипром, Финляндией, Латвией и Россией

При этом Украина, Латвия и Россия, кроме группового раунда, также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы. Кипр и Финляндия подали заявку только на проведение группового раунда.

42-й чемпионат Европы состоится в сентябре 2025 года в четырех странах. Одна из четырех стран-хозяек будет принимать и финальную стадию – плей-офф и медальные матчи Евробаскета.

Правление ФИБА Европа определит хозяев чемпионата Европы-2025 на своем весеннем заседании 29 марта 2022 года.

Ранее Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – Киев и Львов.