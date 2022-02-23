Украина лишилась конкурента в борьбе за проведение Евробаскета-2025

Федерация баскетбола Венгрии официально подтвердила решение о снятии своей кандидатуры на проведение мужского чемпионата Европы в 2025 году. Об этом сообщила ФИБА в письме в адрес Федерации баскетбола Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
В борьбе за право проведения Евробаскета-2025 остались Украина вместе с Кипром, Финляндией, Латвией и Россией
При этом Украина, Латвия и Россия, кроме группового раунда, также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы. Кипр и Финляндия подали заявку только на проведение группового раунда.
42-й чемпионат Европы состоится в сентябре 2025 года в четырех странах. Одна из четырех стран-хозяек будет принимать и финальную стадию – плей-офф и медальные матчи Евробаскета.
Правление ФИБА Европа определит хозяев чемпионата Европы-2025 на своем весеннем заседании 29 марта 2022 года.
Ранее Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – Киев и Львов.
Напомним, что Украина отправит на Паралимпийские игры в Пекин 20 спортсменов.
К слову, в Грузии анонсировали регбийный матч против России на украинском языке.