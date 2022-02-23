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В Грузии анонсировали регбийный матч против России на украинском языке

Новина українською →
Тбилиси, Среда 23 февраля 2022 11:49
В Грузии анонсировали регбийный матч против России на украинском языке Фото: грузинские регбисты (lelo.ge)
Автор: Андрей Вырва

Союз регби Грузии опубликовал афишу предстоящего матча против России на чемпионате Европы с текстом, написанным на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Союза регби Грузии.

Анонс игры в соцсетях полностью сделан на украинском языке без дублирования на грузинском или русском. Таким образом, представители грузинского регби поддержали Украину на фоне угрозы военного вторжения РФ и признания Владимиром Путиным "ЛДНР".

В Грузии анонсировали регбийный матч против России на украинском языке

Однако российская сторона, как всегда, оказалась недовольна и пожаловалась в Европейскую федерацию регби (ЕФР).

"Руководство федерации обратилось в ЕФР с просьбой разобраться в этой ситуации. Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента. ЕФР поддерживает нашу позицию относительно недопустимости таких публикаций", – заявил пресс-атташе Федерации регби России Антон Хализов.

После просьбы ЕФР союз регби Грузии удалил афишу из соцсетей.

Поединок Грузия-Россия состоится в Тбилиси 27 февраля.

Напомним, что Украину на Паралимпийских играх в Пекине будут представлять 20 спортсменов.

Добавим, что Министерство финансов США ввело санкции против российского футбольного клуба ЦСКА.

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