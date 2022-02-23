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Україна позбулася конкурента в боротьбі за проведення Євробаскету-2025

Автор: Андрій Вирва

Федерація баскетболу Угорщини офіційно підтвердила рішення зняти свою кандидатуру на проведення чоловічого чемпіонату Європи в 2025 році. Про це повідомила ФІБА у листі на адресу Федерації баскетболу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

У боротьбі за право проведення Євробаскету-2025 залишились Україна разом із Кіпром, Фінляндією, Латвією та Росією

При цьому, Україна, Латвія та Росія окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи. Кіпр та Фінляндія подали заявку лише на проведення групового раунду.

42-й чемпіонат Європи відбудеться у вересні 2025 року в чотирьох країнах. Одна з чотирьої країн-господарок прийматиме і фінальну стадію – плей-оф та медальні матчі Євробаскета.

Правління ФІБА Європа визначить господарів чемпіонату Європи-2025 на своєму весняному засіданні 29 березня 2022 року.

Раніше Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 – це Київ та Львів.

Нагадаємо, що Україна відправить на Паралімпійські ігри в Пекін 20 спортсменів.

До слова, в Грузії анонсували регбійний матч проти Росії українською мовою.

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Баскетбол