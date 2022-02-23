Україна позбулася конкурента в боротьбі за проведення Євробаскету-2025

Федерація баскетболу Угорщини офіційно підтвердила рішення зняти свою кандидатуру на проведення чоловічого чемпіонату Європи в 2025 році. Про це повідомила ФІБА у листі на адресу Федерації баскетболу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
У боротьбі за право проведення Євробаскету-2025 залишились Україна разом із Кіпром, Фінляндією, Латвією та Росією
При цьому, Україна, Латвія та Росія окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи. Кіпр та Фінляндія подали заявку лише на проведення групового раунду.
42-й чемпіонат Європи відбудеться у вересні 2025 року в чотирьох країнах. Одна з чотирьої країн-господарок прийматиме і фінальну стадію – плей-оф та медальні матчі Євробаскета.
Правління ФІБА Європа визначить господарів чемпіонату Європи-2025 на своєму весняному засіданні 29 березня 2022 року.
Раніше Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 – це Київ та Львів.
Нагадаємо, що Україна відправить на Паралімпійські ігри в Пекін 20 спортсменів.
До слова, в Грузії анонсували регбійний матч проти Росії українською мовою.